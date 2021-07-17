Семак выиграл шестой титул в качестве тренера

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выиграл шестой трофей в качестве тренера.

Напомним, 17 июля сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» со счетом 3:0.

Специалист является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, а также победителем национального Кубка.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Рекордсменом по победам в турнире является московский ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы сыграет против подмосковных «Химок». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Подопечные Марко Николича встретятся с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 24 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.