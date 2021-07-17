Вратарь сборной России признался, что на Евро-2020 болел за Украину

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о том, что болел за сборную Украины на Евро-2020, передает Sport24.

«Смотрел ли я матчи нашей сборной? Конечно, я болел за Россию. И за Украину тоже. А еще за Испанию», — сказал Гилерме.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал о том, что у него были проблемы личного характера.

«У меня были личные проблемы. Серьезные. Они мне мешали. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот», — сказал вратарь.