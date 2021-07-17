Гилерме — о фанатах «Спартака»: 4-5 лет они орут против меня, и ничего не происходит

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал конфликт с фанатами «Спартака», передает Sport24.

«Уже 4-5 лет они орут против меня. И ничего не происходит. Им дают штраф 200 тысяч, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Надо делать что-то более жесткое. Ясно, что они каждый раз будут так поступать. Уверен, что если я сейчас буду играть, то они опять будут орать в мою сторону», — сказал Гилерме.

Напомним, в матче сезона-2020/21 фанаты «Спартака» оскорбляли Гилерме, а вратарь показал им неприличный жест, за что был дисквалифицирован на две игры.

Также Гилерме отметил, что в этой ситуации присутствует расизм, но есть и провокация.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее Гилерме рассказал о том, что у него были проблемы личного характера.