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Капитан сборной России колко пошутил над Черчесовым накануне матча Евро по регби

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Официальный сайт Федерации регби России

Капитан сборной России по регби-15 Виктор Гресев в преддверии матча чемпионата Европы против Португалии отметил, что команда постарается показать более высокий результат, чем продемонстрировала на своем Евро сборная России по футболу.

«Попробуем ли мы сыграть лучше на этом матче Евро, чем команда Станислава Черчесова на футбольном Евро? Будем прилагать все усилия для этого», — заявил Виктор Гресев.

Также капитан сборной России отметил принципиальность предстоящего матча против португальцев:

«Для нас каждый матч сейчас очень важен, поскольку это отборочный цикл на Кубок мира — туда попадут две лучшие команды. Так что сейчас нам очень нужны очки, и неважно, с кем мы играем, — Румынией, Нидерландами или Испанией.

Уверен, против португальцев нас тоже ждет очень тяжелая игра (предыдущая встреча между этими соперниками завершилась победой России с разницей всего в одно очко — 19:18. — «Газета.Ru»). Команда настроена и ждет не дождется начала встречи. Все уже хотят выйти на поле, потому что давно не играли».

Ранее из-за положительных тестов на коронавирус была перенесена игра Евро Россия — Испания, которая должна была состояться 3 июля. По этой причине у отечественной сборной случилась длинная пауза между матчами.

Также Гресев высоко оценил стадион чемпионата мира — 2018 в Нижнем Новгороде, на котором пройдет матч против Португалии.

«Наша сборная всегда играет дома на стадионах мирового класса. Надеемся, что Кубок мира однажды приедет в Россию. Уверен, что на этом стадионе спокойно мог бы состояться финал Кубка мира», — подчеркнул Гресев.

Наконец капитан сборной ответил на вопрос о том, как в 35-градусную жару команда планирует выполнять установку главного тренера Лина Джона, который отметил, что в матче против португальцев нужно будет сделать упор на скорость.

«В Нижнем Новгороде температура под 35 градусов? Мы здесь находимся уже десять дней и привыкли к жаре. Будем стараться демонстрировать высокие скорости, несмотря на такие погодные условия», — пообещал капитан.

Матч Евро по регби Россия — Португалия состоится 17 июля в 13.30 по московскому времени.

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