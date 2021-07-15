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Газзаев: посмотрите, как настраивали себя итальянцы, а наши стеснялись петь свой гимн

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Reuters

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев порассуждали над причинами неудачного выступления сборной России по футболу на Евро-2020.

«На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство — самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, наша сборная сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они — чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвертое место в своей группе.

Ранее Газзаев заявил, что Черчесову стоило дать еще поработать в сборной России.

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