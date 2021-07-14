Ксения Собчак обругала канал «Россия 24» за название передачи о паралимпийцах

Телеведущая Ксения Собчак резко обругала канал «Россия 24» за название передачи о паралимпийцах «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио».

«Россия 24», скажи, а ты не офигела? Тебе реально кажется это смешно?», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Оказалось, что это название придумал паралимпиец Игнатов. В Telegram-канале «Гей на перредержке» он отметил, что название безумно нравится всем его друзьям параатлетам и вообще всем людям с инвалидностью.

«Мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев», — добавил он.

«Раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия 24», то базару нет, претензии снимаются. Этот вид юмора я люблю. Победите там всех», — ответила Собчак.

Международный паралимпиский комитет (МПК) официально пригласил Паралимпийский комитет России (ПКР) принять участие на летних Играх, которые пройдут в 2021 году в Токио.