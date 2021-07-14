Хабиб: я один из величайших людей всех времен

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о своем величии, передает ESPN в Instagram.

«Я не хочу навязывать своё имя или говорить: «Называйте меня величайшим из всех времен. Нет, я один из величайших людей всех времен. Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жорж Сен-Пьером», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее российский бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент промоушена Дана Уайт недавно предложил ему подраться с Жоржем Сен-Пьером.