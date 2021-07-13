Бывший генсек РФС объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» высказался о возможной реформе чемпионата страны по швейцарской системе.

Предполагается, что 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) будут разделены на четыре группы по своему уровню. В таком случае четыре сильнейших команды будут играть по два раза между собой дома и на выезде, а из более слабых групп будут встречаться только с одним соперником (дома и на выезде).

Таким образом, сократится число выездов топ-клубов в регионы, что раскритиковал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ», отметив, что интерес к футболу в стране резко снизится.

Однако Воробьев не видит в этом проблемы.

«Всегда будут «игры престолов», где будут собираться сильные и бороться за высшие титулы, и всегда будут наши российские «топи», где, к сожалению, будут соревноваться совершенно непонятно за что. Пока там соревновались в основном за свои бюджеты и не справлялись с задачей поставлять качественных футболистов в топ-клубы. Я однажды застал разговор между тренерами таких команд: «У тебя кто?» — «Да один шлак!» — «И у меня один шлак».

Игроков, которые эти команды отправили в большие клубы, — Миранчук, Головин, — можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика.

Я думаю, новая швейцарская система в российском футболе будет направлена на то, чтобы немножко и «топи» наши оживить, чтобы они стали более привлекательными, и чтобы «игры престолов», которые интересны болельщикам, происходили почаще.

С этой целью сейчас проводятся подобные реформы и в европейском футболе, и в Лиге чемпионов. Лига наций также играется по похожей системе: сильные больше играют с сильными, потому что массовому зрителю, которые несет деньги на Match Day и покупает платное телевидение, интересны именно матчи топов.

Если мы проведем такую реформу в России, то повысится интенсивность чемпионата, и наши ведущие футболисты почувствуют, что нет совсем проходных матчей, где можно в полноги играть. Тот факт, что будет больше игр «от ножа», — это и для формирования сборной России позитивное решение», — отметил бывший генсек РФС.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступили против реформы в российском футболе.