Месси назвал «безумным счастьем» победу в Кубке Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Мессии поделился эмоциями от победы над командой Бразилии в финале Кубка Америки.

«На протяжении многих лет мы были близки к завоеванию этого трофея, и я знал, что в какой-то момент это случится. Мы смогли взять Кубок Америки в Бразилии в матче со сборной Бразилии.

Счастье, которое я чувствую, безумно и всеобъемлюще, потому что прежде мне приходилось терпеть поражения и разочарование. Лучшего момента не придумаешь. Эта команда действительно заслужила победу. Это потрясающе, мы счастливы», — цитирует Месси Ole.

Встреча между сборными Аргентины и Бразилии прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На Кубке Америки — 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году. В составе национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года в Бразилии, трехкратным обладателем серебра Кубка Америки (2007, 2015, 2016), а также завоевал бронзу на континентальном первенстве 2019 года.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Месси играл с травмой в финальном матче Кубка Америки против команды Бразилии.