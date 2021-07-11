Порье заявил о намерении избить Макгрегора на улице

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Конор Макгрегор после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264 Конор Макгрегор после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264
Конор Макгрегор после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264
Reuters

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что готов провести еще один поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«Мы подеремся в октагоне или на улице. Он грозился убить меня — за такие слова придется отвечать», — заявил американец на пресс-конференции после турнира UFC 264.

Поединок представителя США против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Этот поединок стал для спортсменов третьим. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году поединок, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264.