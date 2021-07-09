В Госдуме выступили против натурализации легионеров для сборной России
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался против натурализации иностранных футболистов для интересов национальной сборной России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Российский футбольный союз (РФС) должен сменить вектор развития и на ближайшие 5-10 лет отказаться от попытки достижения высоких результатов.
«Можно взять 11 фернандесов, дать им паспорта, и они в короткий срок добьются результата. Но это не тот путь. И если даже взять тренером звезду инопланетного масштаба, то он также не даст результата с нынешним составом.
Нужно набраться терпения, взять молодую команду и вырастить до уровня главной сборной, отобрать лучших футболистов из тысячи», — заявил Свищев.
Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал качества, необходимые новому главному тренеру национальной футбольной сборной.