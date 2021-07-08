Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам. В его задачи будут входить курирование международных отношений, представление интересов ФХР за рубежом, а также в Свете ИИХФ (Международной федерации хоккея). Буре заявил, что для него назначение на эту должность стало важным событием. Павел подчеркнул, что каждый день своей игровой карьеры он старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен.

«Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине. Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством ИИХФ и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его», — передает слова Буре пресс-служба ФХР.

Павел Буре трижды становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым в истории российским хоккеистом, чей номер увековечен клубом НХЛ. Также Павел является членом трех залов хоккейной славы.

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