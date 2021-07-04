Депутат Госдумы призвал не обращать внимание на злорадство украинцев по итогам Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сравнил результаты сборных России и Украины на Евро.

«Отдельно взятые украинцы могут сколько угодно злорадствовать — нам не стоит обращать на это внимание. Да, сборная Украины действительно прошла дальше, чем российская команда, но ничего страшного в этом нет. Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет. Мы не злорадствуем, наоборот, радуемся за успехи наших соседей. Как и радуемся успехам датчан, англичан… Расстраиваемся исключительно своим неуспехам», — сказал Свищев в интервью «Чемпионату».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020. Призовые российской сборной составят €10,75 млн.

Ранее украинский функционер рассказал об игре об игре сборной на Евро, что за границей больше пашут и не бухают.