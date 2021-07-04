Канчельскис: думал, что Украина проиграет, но не с таким счетом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о прошедшем четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии.

«Все по делу было сегодня. Думал, что Украина проиграет, но не с таким счетом. Почему-то со шведами играли в четыре защитника, а сегодня — в три. Мне кажется, это была неправильная перестановка. Может, у них просто не было вариантов — какие-то травмы, кто-то не готов, нездоров и так далее. Но я думаю, из-за этого и было такое количество голов сегодня», — передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Также Канчельскис поделился мнением, за счет его сборной Украины удалось выйти в четвертьфинал Евро-2020.

«Не только за счет духа, тут все в совокупности: и дух, и фарт, и удача. По крайней мере, вышли в четвертьфинал, обыграли шведов. Есть ли у нас дух? У нас проблемы, которые пусть решает уже федерация футбола. Дух зависит от главного тренера, как он настроит команду, каких игроков поставит и так далее», — сказал Канчельскис.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1). Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Ранее стало известно, что Англия стала первой командой, забившей три мяча головой в одном матче Евро.