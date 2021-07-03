Радимов считает, что сборная России не позволила бы Англии так себя громить, как Украина

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре национальной команды Украины в матче с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020. Английская команда к 71-й минуте ведет со счетом 4:0.

«Наши бы так не позволили англичанам точно!

Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» – пишет Радимов в Twitter.

Победителя этой пары в полуфинале ждет сборная Дании, обыгравшая Чехию со счетом 2:1. Матч 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В другом полуфинале сойдутся сборные Италии и Испании. Матч также состоится на «Уэмбли» 6 июля. Начало матча в 22.00.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина а дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро.