Экс-тренер «Зенита» считает, что Дзюба не должен завершать карьеру в сборной России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы в сборной России.

«Дзюба не должен завершать карьеру в сборной, он неплохой игрок. Я бы не сказал, что из-за возраста качество его игры снижается. Мне понравилось, как Дзюба сыграл на Евро», — цитирует тренера Sport24.

Специалист считает, что проблема сборной России на Евро была не в Дзюбе, так как игре в обороне национальной команды были допущены грубейшие ошибки, которые повлияли на результат. Петржела считает, что на позиции форварда в штрафной Дзюба очень силен.

«В оттяжке, конечно, его лучшие качества теряются, но Дзюба — мощный игрок, против которого защитникам очень тяжело вести борьбу. Хватит ли сил играть за «Зенит» и сборную? Ну это же его работа, должно хватить. На несколько лет его еще точно хватит, Чемпионат мира не так далеко», — сказал Петржела.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. В пяти матчах Лиги чемпионов за «Зенит» Дзюба отметился одним голом. На чемпионате Европы — 2020 Артем сумел однажды отличиться в матче с Данией. В последнем розыгрыше Кубка России Артем забил один мяч.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) нападающий «Зенита» ранее выступал за «Спартак». Также Артем был арендован «Томью», «Ростовом» и тульским «Арсеналом».

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