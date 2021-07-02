Жена Федуна Салихова ответила Черчесову на слова в ее адрес

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова тренера национальной сборной России Станислава Черчесова, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Черчесов заявил, что не возглавит «Спартак» в связи с репликой Салиховой, сказавшей, что он возглавит красно-белых только через ее труп. Также Черчесов вспомнил слова Салиховой о том, что он убрал вратаря красно-белых Стипе Плетикосу, но смена голкипера прошла при Валерии Карпине.

«Я имела в виду игру в Израиле. Одну играл Плетикоса, вторую — Джанаев. Я знаю, что в свои ворота он ронял мяч при Карпине. Из-за монтажа передачи у Собчак вышла неразбериха. Комментировать ничего не хочу, сегодня день Станислава Саламовича», — сказала Салихова.

Ранее Черчесов отказался просить Салихову не удалять ее Telegram-канал.