Лебедев назвал идиотизмом запрет изображения медведя на купальниках синхронисток

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение организационного комитета Олимпийских игр — 2020 в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.

«Просто идиотизм. Есть решение CAS по поводу запрета использования российской символики, но в этом решении суда ни слова не сказано, чтобы убирать слова из песен или символику с костюмов.

Они действуют исходя из своих политических и умственных способностей. Что можно сказать: каждая страна изгаляется как может в унижении наших спортсменов, а мы каждый раз утираемся и молчим», — приводит слова депутата NEWS.ru.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что российским синхронисткам сшили новые купальники из-за запрета на изображение медведя.