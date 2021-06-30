Гладилин: Черчесов не объяснил, как будет готовить сборную к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) дал отчет по работе на Евро-2020. Результат был признан неудовлетворительным, однако специалисту была выражена поддержка. Известный тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин обратил внимание, что Черчесов не сказал о том, как собирается работать с командой в отборочном цикле ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Там присутствовали уважаемые люди, я их всех знаю. Они работали в сборной, сами прошли путь, который проходит Черчесов. Вопрос в игроках? Но команду-то собирал он, значит, ответственность на нем. Он отчитался, его отчет приняли. Я только соглашусь с тем, что его работа неудовлетворительна. Я уверен, что мы могли пройти в плей-офф и играть вместо Дании. А уж какие у нас проблемы — это другое дело. Результат его работы — плохой, если не сказать хуже, который не соответствует даже состоянию наших футболистов. Мы заняли четвертое место в группе, хотя я не сомневался, что займем второе.

Качества игры нет после чемпионата мира и эмоционального всплеска — ни одного яркого матча не было! Сейчас главное результат: мы не выполнили задачу. Вопрос не в развитии футбола. Он отвечал за чемпионат Европы, сборная стала четвертой и выступила из рук вон плохо. Если говорить о качестве игроков, о перспективе — пусть собирают исполком и разбираются, это большая программа. У нас была задача занять второе место, мы ее не выполнили. Украинцы не сильнее нас, но прошли дальше, швейцарцы.

А перспективы — у нас через два месяца отборочные игры начинаются на Катар. У Черчесова контракт до конца следующего года, он продолжает работать. Другого варианта нет, никто в этой ситуации не пойдет на такую должность и не будет принимать команду, потому что надо ее полностью переделывать. Команду он не менял, но это его проблема. И замкнутый круг получается. Всем было понятно, что Черчесов будет дорабатывать до конца. Надо еще попасть на Катар, а если мы его пропустим, то отстанем еще на несколько лет. Нельзя пропускать такие мероприятия.

Но команду надо переделывать, потому что игры у нас как таковой нет. Как он будет через два месяца играть, кем? Вот что надо было от него услышать! Как будет выглядеть команда, непонятно, как он будет ее строить. Что он думает? Придет озарение, поменяет кого-то? А кого он возьмет или не возьмет? Те же самые придут играть. Соберет он их на неделю — они будут играть так же, как и сейчас. Что будет меняться в сборной, вот в чем вопрос», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Сборная России провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в группе. Наша команда обыграла финнов 1:0, а также уступила Бельгии 0:3 и Дании 1:4.

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин призвал руководство РФС уйти после провала сборной на Евро-2020.