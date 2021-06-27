Самедов пожелал судье Карасеву удачи на матче Нидерланды – Чехия

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов пожелал Карасеву удачи и выразил надежду, что, раз УЕФА доверяет арбитру, он сможет получить и другие игры на чемпионате Европы.

«Карасеву желаю хорошо провести этот матч. Будем переживать за него. Он получил третью игру на турнире — мне сложно оценить его работу. Но раз к нему есть доверие, значит, все идет неплохо. Дай бог ему отсудить этот матч хорошо. Все карты в руки — и вперед», — заявил Самедов «Газете.Ru».

Матч между сборными Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье, 27 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. Для Карасева эта игра станет уже третьей на турнире — на групповом этапе он работал на матчах Австрия — Северная Македония и Германия — Венгрия. В общей сложности в этих играх он показал семь желтых карточек, ни разу не удалял игроков с поля и не назначал пенальти.

Ранее Александр Самедов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Евро-2020, которые состоятся в воскресенье, 27 июня.