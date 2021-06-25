BlackMirror: при Каррере «Спартак» потратил €25 млн на комиссию сторонним лицам

Telegram-канал BlackMirror выложил в интернет файл, который содержит информацию о трансферах московского «Спартака».

Отмечается, что на трансферы, инициированные селекцией, красно-белые потратили €59,2 млн. На втором месте по этому показателю идет бывший тренер москвичей Массимо Каррера — €35,4 млн, €25,6 млн из которых пришлись на сторонние выплаты и комиссии.

Сумма трансферов, заключенных Томасом Цорном, составила €31,4 млн, а Валерием Карпиным — €29 млн, €14,2 из которых пришлись на сторонние выплаты и комиссии.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.

Ранее Telegram-канал BlackMirror слил в сеть информацию о том, какими тренерами интересовался московский «Спартак». В документе было указано, что красно-белые следили за Педру Мартиншем, Марку Силвой и Паулу Фонсекой.