Уткин считает, что инцидент с Эриксеном помешал России стать третьей в группе

Блогер Василий Уткин сравнил результаты сборных России и Украины на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

Бывший комментатор напомнил, что перед стартом турнира ожидал примерно одинаковых результатов у обеих команд.

«Очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один. И сборная России заняла бы третье место.

В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины — первая команда все выиграла, вторая выиграла все, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так.

Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома», — заявил Уткин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение от команд Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также переиграли Финляндию (1:0).

Команда Украины расположилась на третьей позиции в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020. На групповом этапе украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и смогли обыграть Северную Македонию (2:1).

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о возможности провести товарищеский матч между сборными России и Украины.