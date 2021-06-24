В Госдуме предложили организовать товарищеский матч Россия — Украина

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил организовать товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.

«Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

Парламентарий считает, что национальная команда станет сильнее, когда в чемпионате страны будет больше российских молодых игроков, а не легионеров.

«Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле», — добавил Свищев.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал футбольной магией выход национальной команды в плей-офф Евро.