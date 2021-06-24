Бразилия обыграла Колумбию на Кубке Америки, забив на десятой добавленной минуте

24 июня на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян» в Рио-де-Жанейро был сыгран матч Бразилия — Колумбия в рамках группового этапа Кубка Америки — 2021. Встреча закончилась минимальной победой бразильцев со счетом 2:1.

На 10-й минуте мяч в сетку отправил полузащитник гостей Луис Диас с передачи Хуана Куадрадо. Ответный мяч бразильцы провели на 78-й минуте усилиями Роберто Фирмино с передачи Ренана Лоди, а вышли вперед благодаря Каземиро, который отличился после паса Неймара на десятой добавленной минуте.

Пентакампеоны занимают первое место в группе В с девятью очками, следом за ними расположились колумбийцы и перуанцы, у которых по четыре очка.

Следующий матч Бразилия проведет с Эквадором 24 июня. Колумбийцы все свои игры на групповом этапе сыграли.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Кубок Америки --2021. Группа В.

Бразилия — Колумбия — 2:1

Голы: 0:1 — Луис Диас, 10, 1-1 — Роберто Фирмино, 78, 2:1 — Каземиро (90+10)

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла команду Парагвая на Кубке Америки — 2021.