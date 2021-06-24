Зеленский с иронией поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро

Глава Украины Владимир Зеленский высказался после выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Впервые в истории сборная Украины по футболу вышла из группы на этом турнире и попала в плей-офф.

Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не засчитали. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно.

У наших футболистов появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались», — пишет президент в Instagram.

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Ранее сообщалось, что определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата Европы — 2020.