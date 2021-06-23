Украина вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Украинцы следили за последними матчами группы E, от результатов которых зависело их последующее участие в турнире.

Испания в матче третьего тура Евро-2020 разгромила словаков со счетом 5:0. Таким образом, сборная Словакии проиграла Украине место в плей-офф, уступив в разнице забитых и пропущенных мячей (-5 у словаков, -1 у украинцев). Также украинская команда следила и за параллельным матчем, в котором Швеция вырвала победу у сборной Польши на 94-й минуте. Итоговый счет 3:2. Чтобы выйти в плей-офф места полякам нужно было побеждать в матче со шведами, но не удалось зацепиться даже за ничью. Таким образом, все расклады сыграли в пользу украинской сборной.

Вместе с Украиной в матчах на вылет будут принимать участие еще три лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Напомним, что сборная Украины набрала три очка в своей группе. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Ранее защитник московского «Динамо» Ордец заявил, что хотел бы играть в сборной Украины на Евро-2020.