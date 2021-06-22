МИД Украины выяснит, почему болельщиков не пустили на стадион с флагом с картой Крыма

Министерство иностранных дел Украины собирается выяснить, почему болельщиков не пустили на матч Евро-2020 с Австрией с флагом с картой Крыма, передает УНН.

Также не флаге было написано Crimea is Ukraine («Крым — это Украина»). Матч проходил в Бухаресте.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — сказал пресс-секретарь министерства Олег Николенко.

Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

Ранее Владимир Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии.