Легкоатлет Шубенков объяснил, как допинг попал в его организм

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков отреагировал на решение Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) оправдать его по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло.

А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что все наконец-то разрешилось», — написал Шубенков в Instagram.

Спортсмен заявил, что вещество, находящееся в списке Всемирного антидопингового агентства (WADA), содержалось в таблетках, которые принимал его сын. Из-за того, что дети в три месяца не могут глотать таблетки, препарат подготавливался «определенным образом».

«От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — добавил Шубенков.

В декабре 2020 года в СМИ появилась информация, что в пробе спортсмена обнаружен запрещенный препарат фуросемид. 22 июня AIU сообщил, что в анализах легкоатлета была найдена низкая концентрация мочегонного средства ацетазоламида.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее сообщалось, что AIU оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.