Черчесов заявил, что ему предстоит сделать боеспособную команду к отборочным матчам ЧМ

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах после вылета с чемпионата Европы — 2020 после поражения от Дании (1:4).

«Не хотел бы критиковать игроков. Я их всех поблагодарил. Скоро у нас отборочные матчи чемпионата мира — 2022, нам нужно делать боеспособную команду», — приводит слова наставника «Чемпионат.com».

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что ответственность за вылет с Евро лежит на нем.