УЕФА расследует расистские действия венгерских фанатов на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о начале расследований расистских инцидентов во время матчей сборной Венгрии против Португалии и Франции на Евро-2020. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что во время матча со сборной Франции венгерские болельщики на стадионе «Пушкаш-Арена» по-обезьяньи ухали в адрес французских полузащитников Поля Погба и Нголо Канте.

Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью (1:1) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил в Будапеште.

Французы занимают первую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе четыре очка. Венгерская команда располагается на третьем месте, набрав лишь один балл.

Французы встретятся с португальцами в Будапеште 23 июня, а сборная Венгрии сыграет с Германией в Мюнхене в этот же день.

Ранее тысячи болельщиков сборной Венгрии перед матчем со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020 пронесли по улицам Будапешта баннер с зачеркнутым изображением человека, преклонившего колено.