Де Брейне заявил, что левая сторона его лица ничего не чувствует

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Де Брейне рассказал об ощущениях после полученной травмы в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Как после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал, восстановительный процесс может растянуться на полгода. Это неприятно, но я могу играть в футбол.

Последние два месяца было много мелких травм. После того, как у меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Я рад, что сыграл против датчан», – цитирует хавбека ESPN.

Также бельгиец заметил, что иногда он боится вступать в единоборства головой, но это нормально.

После второго тура ситуация в группе В, где выступает Де Брейне в составе бельгийской сборной, сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0. Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что надеется на победу Дании в матче с Россией.