Аленичев назвал проблемные места в сборной России на Евро

Бывший полузащитник «Спартака», итальянской «Ромы», португальского «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев критически отозвался об игре обороны и опорных хавбеков национальной команды, выступающей на чемпионате Европы — 2020.

«Очень беспокоит защитная линия. Грубейшие ошибки допускались против Бельгии, случались они в матче с финнами. Дивеев периодически неправильно выбирал позицию: проходили разрезающие передачи из глубины за спину ему и другим защитникам, и армеец лишь в самый последний момент дотягиваться до мяча в подкате чуть ли не шнурком или носком», — пишет Аленичев в соей авторской колонке для «СЭ».

Также специалист добавил, что в обеих встречах не впечатлила пара центральных хавбеков Зобнин — Оздоев и уже не в первый раз. От Оздоева не шло никакой мысли, зато было много брака и неудачных единоборств. Возможно, стоит вернуть в эту зону Баринова.

После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Сборные России и Дании сыграют между собой 21 июня в Копенгагене.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что он сторонник Артема Дзюбы в стартовом составе, а не Александра Соболева.