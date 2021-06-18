Власти Москвы закроют фан-зону Евро-2020 из-за коронавируса

Власти Москвы закроют фан-зону для зрителей чемпионата Европы — 2020 из-за ситуации с распространением коронавируса в столице.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей.

Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми.

Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу была открыта в «Лужниках» 11 июня. Для ее посещения было необходимо получить бесплатный билет.

Ранее сообщалось, что финальный матч чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.

По информации The Times, причины подобного решения связанны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.