Колосков призвал не искать политику в акции с пивом во львовской фан-зоне Евро-2020

Акция во львовской фан-зоне Евро-2020, где болельщикам бесплатно наливали пиво во время матча Россия — Бельгия за каждый гол сборной России, является инициативой организаторов фанзоны и не имеет никакого отношения к политике. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не искать провокационного подтекста в этой истории.

«С моей точки зрения, там ни политикой, ни провокациями не пахнет. Это стимулирование болельщиков, которые поддерживают свою команду и болеют против нашей команды, ничего другого здесь нет. Если в каждом чихе мы будем видеть политику и провокации, то очень далеко уйдем. Ну, дали им пива, и дали. Ну и что? Я помню, в Америке раков давали. Мы на все должны реагировать, что ли? При чем тут политика? Есть у руководителей этой фанзоны возможность их пивком угостить — и хорошо», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Разительный контраст составила поддержка российскими болельщиками сборной Украины во время ее матча с командой Нидерландов. Колосков пояснил, что такова разница восприятия в двух соседних государствах, и в этом нет ничего необычного.

«Это просто отражение нашего отношения, не более того. Российские болельщики переживали за сборную Украины по-настоящему, искренне, потому что в душе они чувствовали, что это наши люди, близкие нам по духу, по происхождению, по всему. А там совершенно другая пропаганда, другое отношение к России. И то, и другое вполне естественно, я здесь не вижу никаких подводных течений. Наши искренне болели за красивую команду, за красивую игру, за наших братьев по крови. У них этого нет — вот и все, так и надо реагировать, безо всякой политической подоплеки», — резюмировал Колосков.

Ранее сообщалось, что во Львове разыграют сертификаты в сауну за поддержку Финляндии на игре с Россией.