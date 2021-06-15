Роналду стал самым возрастным автором дубля на чемпионатах Европы

В матче первого тура Евро-2020 Португалия разгромила Венгрию со счетом 3:0.

Криштиану Роналду записал в этом матче на свой счет два гола. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории турнира, забив 11 мячей. Рекордным стал его первый гол в матче, забитый с пенальти.

Также португалец стал самым возрастным автором дубля в истории турниров (36 лет, 130 дней) Роналду побил рекорд Андрея Шевченко, который на Евро-2012 забил два мяча в ворота Швеции (35 лет и 256 дней).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре Венгрия сыграет против против Франции. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Португальцы встретятся с Германией. Матч состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F

Венгрия — Португалия — 0:3

Голы: 0:1 — Геррейру, 84; 0:2 — Роналду, 87; 0:3 — Роналду, 90.

Ранее Роналду установил рекорд чемпионатов Европы в матче с Венгрией.