Мирзоян допустил, что на поражение России от Бельгии повлиял инцидент с Эриксеном

Известный советский футболист, бывший защитник московского «Спартака», глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян высказался о поражении сборной России на Евро-2020 от Бельгии. Он призвал объективно оценивать возможности нашей команды, а также допустил, что на психологическое состояние российских футболистов могли повлиять сторонние факторы — в частности, инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Не получилось то, что не смогли сыграть удачно. Я имею в виду, или выиграть, или вничью. Конечно, с такой командой, как Бельгия, и ничья для нас была бы престижна. Потому что, если говорить о подборе игроков, естественно, они сильнее нас, класснее. Мы должны быть патриотами, но надо и объективно оценивать свои шансы. Конечно, ребята в начале были очень даже хорошо настроены, шли в атаку. Но играть с такой командой в атаку — надо сразу забивать, чтобы потом соперник раскрылся, и можно было бы что-то еще сделать на контратаках.

Что меня смутило — такое ощущение, что не было, особенно после пропущенного гола, командной игры. Мы были готовы забить, а вот пропустить оказались не готовы. Но это игра, ты можешь забить и можешь пропустить. И мне показалось, что была внутренняя пустота. То ли ребята немножко перегорели, то ли что-то их отвлекло. Возможно, этот случай с игроком сборной Дании. В обороне мы сразу глубоко опускались, давали бельгийцам простор. Хотели создать численное преимущество и за счет этого перекрыть свободные зоны, но из-за того, что глубоко сели, этого не получилось, и у них было больше простора», — сказал Мирзоян «Газете.Ru».

Во время матча между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. Его реанимировали более 10 минут, после того, как он пришел в себя, его на носилках доставили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Позже стало известно, что он перенес остановку сердца.

Россия уступила бельгийцам со счетом 0:3. Нашим следующим соперником станет команда Финляндии, с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют в среду, 16 июня. Матч начнется в 16.00 по московскому времени.

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