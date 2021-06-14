Быстров: у России нет таких игроков, которые играли за голландцев против Украины

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, что ждет от матча между сборными России и Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Россия не сильна какими-то индивидуальными личностями. У нас нет таких игроков, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда. Как эту команду выстроить, чтобы все были в хорошем состоянии — вот проблема.

Даже несмотря на состояние свое, каждый может выйти на поле и выложиться на 100-200%, пусть хоть 20 минут сыграет. Здесь обязательно надо забить быстрый гол Финляндии», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним российская сборная в стартовом матче уступила Бельгии 0:3, а Украина проиграла Нидерландам 2:3.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что у финнов никогда не было хорошей сборной.