Черчесов ни с кем не общался по поводу акции Black Lives Matter

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отказе своих подопечных преклонить колено перед стартом матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

«Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится», — передает слова Черчесова «СЭ».

Напомним, что свой дебютный матч на Евро-2020 Россия проиграла бельгийцам с разгромным счетом 3:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции «Жизни черных важны» (Black Lives Matter).