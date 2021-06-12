Бельгия разгромила Россию в матче Евро-2020

Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе бельгийцев отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы B Дания уступила Финляндии (0:1). За несколько минут до конца первого тайма датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Сейчас датчанин находится в стабильном состоянии. Он уже успел поговорить с партнерами по команде.

В следующем туре Бельгия сыграет против сборной Дании. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Станислава Черчесова померятся силами с Финляндией. Команды выйдут на поле 16 июня в 16.00 по московскому времени.

Евро-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.