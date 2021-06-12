Губерниев похвалил Слуцкого за работу на первом матче Евро-2020

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на матче чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Турции.

«Слуцкий, кстати, очень здорово отработал на Первом канале. Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В следующем туре подопечные Роберто Манчини сыграют против Швейцарии. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турецкая команда встретится с Уэльсом. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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