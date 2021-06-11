Суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» почти на 300 млн рублей

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Шамиль Газизов Шамиль Газизов
Шамиль Газизов
ФК «Спартак»

Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Уфе», к столичному клубу, сообщается на сайте суда.

Представители красно-белых заявили о намерении обжаловать решение суда.

8 июня стало известно, что Газизов подал иск в отношении бывшего работодателя о взыскании задолженности по выходному пособию, а также процентов и компенсации морального вреда.

Газизов основывает свои требования к «Спартаку» на дополнительном соглашении к договору, согласно которому ему обязаны выплатить более 399 млн рублей. По словам экс-гендиректора московской команды, ему уже был выплачен первый платеж в размере почти 100 млн рублей.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб подаст в суд на спутницу владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. Функционер заявил, что клуб возмущен ее высказываниями в адрес Газизова.