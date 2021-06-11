Познер заявил, что он большой поклонник BLM, в котором россияне ничего не смыслят

Журналист Владимир Познер признался, что является сторонником движения Black Lives Matter.

«Я большой сторонник этого движения, в отличие от большей части наших соотечественников, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США. Для них «черные» — это чужие, непонятные и страшные люди. Надо проводить продолжительный образовательный эксперимент, чтобы они понимали.

Black Lives Matter — это не вопреки тому, что все жизни важны. Это про то, что в течение долгого времени в Америке как раз черные жизни ничего не стоили. В них стреляли первыми, их убивали гораздо больше. Считалось, что черные жизни не имеют значения. Это не в отрицание того, что белые тоже — просто из-за другой ситуации», — приводит слова Познера Sport24.

Ранее игроки национальной сборной Шотландии приняли решение не вставать на колено во время акций против расизма перед матчами чемпионата Европы — 2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.