Познер заявил, что он большой поклонник BLM, в котором россияне ничего не смыслят

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Журналист Владимир Познер признался, что является сторонником движения Black Lives Matter.

«Я большой сторонник этого движения, в отличие от большей части наших соотечественников, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США. Для них «черные» — это чужие, непонятные и страшные люди. Надо проводить продолжительный образовательный эксперимент, чтобы они понимали.

Black Lives Matter — это не вопреки тому, что все жизни важны. Это про то, что в течение долгого времени в Америке как раз черные жизни ничего не стоили. В них стреляли первыми, их убивали гораздо больше. Считалось, что черные жизни не имеют значения. Это не в отрицание того, что белые тоже — просто из-за другой ситуации», — приводит слова Познера Sport24.

Ранее игроки национальной сборной Шотландии приняли решение не вставать на колено во время акций против расизма перед матчами чемпионата Европы — 2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.