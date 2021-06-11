Главный тренер сборной России Брагин рассказал об ошибках в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об ошибках, которые допустил его штаб в четвертьфинале чемпионата мира в Риге с командой Канады.

«Ошибки были. Одной из главных было то, что на недостаточном уровне довели до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество, — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Также наставник добавил, что сочетание игроков на овертайм — это еще одна ошибка. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня 2021 года и завершился победой сборной Канады, которая в финале одолела Финляндию в овертайме со счетом 3:2. Бронзовыми призерами стали хоккеисты из США.

Ранее Валерий Брагин заявил, что игроков уровня сборной в КХЛ становится меньше.