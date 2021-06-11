Главный тренер сборной России Брагин рассказал об ошибках в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об ошибках, которые допустил его штаб в четвертьфинале чемпионата мира в Риге с командой Канады.

«Ошибки были. Одной из главных было то, что на недостаточном уровне довели до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество, — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Также наставник добавил, что сочетание игроков на овертайм — это еще одна ошибка. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня 2021 года и завершился победой сборной Канады, которая в финале одолела Финляндию в овертайме со счетом 3:2. Бронзовыми призерами стали хоккеисты из США.

Ранее Валерий Брагин заявил, что игроков уровня сборной в КХЛ становится меньше.