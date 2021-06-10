Игрок «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Де Брейне не сыграет против России

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брейне не сыграет против России в стартовом матче Евро-2020, передает Het Nieuwsblad.

Футболист не тренируется в общей группе из-за того, что у него сломаны нос и глазница. Травму игрок получил в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

Во время визита короля Филиппа на тренировку сборной Де Брейне сказал, что надеется выйти на поле в поединке второго тура против Дании.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось о том, что игрок национальной сборной Бельгии Кевин Де Брейне не тренируется в общей группе перед стартовым матчем Евро-2020 против России.