Игрок «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Де Брейне не сыграет против России

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игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне
игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне
Global Look Press

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брейне не сыграет против России в стартовом матче Евро-2020, передает Het Nieuwsblad.

Футболист не тренируется в общей группе из-за того, что у него сломаны нос и глазница. Травму игрок получил в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

Во время визита короля Филиппа на тренировку сборной Де Брейне сказал, что надеется выйти на поле в поединке второго тура против Дании.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось о том, что игрок национальной сборной Бельгии Кевин Де Брейне не тренируется в общей группе перед стартовым матчем Евро-2020 против России.