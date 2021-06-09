Установлен новый мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров

Эфиопская легкоатлетка Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров.

23-летняя спортсменка на соревнованиях, которые проходят в нидерландском Хенгело, преодолела данную дистанцию за 29 минут и одну секунду.



Отметим, что 6 июня представительница Нидерландов Сифан Хассан обновила мировой рекорд на дистанции в 10 тысяч метров, пробежав ее за 29 минут и шесть секунд.

«Я рассчитывала поставить мировой рекорд. В следующий раз я буду стремиться побить свой личный рекорд и выбежать из 29 минут», — заявила Гидей.

Ранее сообщалось, что фотограф опередил всех участников забега на университетских соревнованиях по легкой атлетике в китайском городе Датуне на 100 м, когда решил снять максимально полное видео забега.