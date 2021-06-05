Президент «Урала» сравнил распределение средств между Москвой и регионами

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о распределении средств между столицей и регионами страны.

«Вот говорят, что необходимо запретить клубам выступать в чужом регионе. А почему нет? Они же себя проявляют. Вот сейчас «Оренбург» вышел в Российскую премьер-лигу по спортивному принципу, так вы играйте где хотите. А то получается: пока вы не достроите свою арену, мы не разрешим вам играть нигде за пределами региона. Так в столице таких замен масса, в Петербурге тоже.

А остальной России как быть? А то все в Москве, все деньги в Москве. У нас в Екатеринбурге вторую ветку метро никак не достроят, а в Москве по 23 станции каждый год открывается. Почему бы наши деньги не оставить здесь, как Казань в свое время сделала, они же добились, чтобы у себя налоги оставлять. Теперь у них «Рубин», «Ак Барс», «Уникс» — все на ведущих ролях. А у нас «Уралочка», которая делала славу городу, завоевывала медали, но уже не та», — приводит слова Иванова Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ футбольный клуб «Урал» занял 12 место, набрав 34 очка. Чемпионом стал петербургский «Зенит», на второй строчке таблицы расположился московский «Спартак», замкнул тройку призеров столичный «Локомотив».

Ранее Григорий Иванов сравнил события в Украине с революцией 1917 года.