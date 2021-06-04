Форвард сборной России Григоренко шокирован результатом матча с канадцами

Форвард сборной России Михаил Григоренко извинился перед болельщиками за поражение от команды Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

«До сих пор не верю в то, что мы проиграли. Результат шокировал. И шок тем сильнее, что у нас была хорошая команда. Она могла реально выиграть этот чемпионат мира. У сборной для этого было все! Все условия, чтобы победить. Мастеровитые ребята во всех линиях. Очень серьезная работа – ведь готовили нас на очень высоком уровне. Хороший комплекс на «физику». Хороший разбор командной игры. Тактика, которую постоянно шлифовали на тренировках.

Мы готовились к Канаде, разбирали ее. Штаб подвел команду к плей-офф – и с точки зрения физики, и по тактике.

Понятно, что это спорт. Все бывает. Но давайте не будем искать проблемы там, где их не было. Причина в нас. И наша очередь разобраться, кто и что сделал не так в своих сменах. Хочу обратиться ко всем болельщикам сборной России. Хоккеисты не смогли победить Канаду. Простите нас, пожалуйста. Мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить – но не сделали того, что должны были.

Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно, говорить, кто не добежал, не забил, не отдал нужный пас. Не хочу переходить на личности. Потому что ценю атмосферу, которая была в команде. В ней собрались великолепные ребята из КХЛ и НХЛ. Они не испугались приехать в карантин, сидели в непривычных условиях, упорно тренировались. И готовы были терпеть все эти некомфортные ковидные правила. Ради общей цели. Все пахали, все поддерживали друг друга. Штаб сборной сумел объединить игроков в единое целое. Сделать нас командой, которая мечтала сыграть намного лучше, чем сыграла», — сказал спортсмен в комментарии «Газете.Ru».

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе российская команда заняла первое место, одержав шесть побед в семи играх. Единственное поражение коллектив Валерия Брагина потерпел от словаков (1:3).

Ранее серебряный призер Олимпийских игры — 1998 и чемпион мира по хоккею Павел Буре оценил выступление сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге.