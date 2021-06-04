Капитан сборной России по хоккею заявил, что ему не стыдно за партнеров по сборной
Капитан сборной России по хоккею Антон Слепышев прокомментировал поражение от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира, передает Sport24.
«Понятно, что для многих это первый чемпионат мира, для меня в том числе. Не сказал бы, что парни играли плохо, стушевались. Если бы забили в овертайме, таких вопросов не было бы. Не стыдно за этих ребят», — сказал Слепышев.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин. Стоит отметить, что Россия открыла счет в матче.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 34:32
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.
Ранее хоккеист Никита Задоров с улыбкой на лице общался с канадским игроком после поражения на ЧМ.