Игрок «Ахмата» извинился за драку во время матча с «Локомотивом»

Игрок молодежной команды «Ахмата» из Грозного Лечи Садулаев сделал заявление после инцидента в матче с московским «Локомотивом». В концовке встречи он толкнул судью, после чего на поле завязалась драка, по итогам которой пострадали несколько игроков столичного клуба.

«Хотел бы высказаться по инциденту, который произошел в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так вышло. Мы понимаем, что футбол — это игра, которая дарит эмоции и радость, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с собой», — приводит слова Садулаева Sport24

Футболист добавил, что с большой ответственностью принимает критику и надеется, что таких моментов в нашем футболе больше не будет. Также Садулаев заявил, что готов пожать руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле.

Напомним, матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился крупной победой москвичей со счетом 5:1. По ходу матча произошла потасовка, в ходе которой футболист грозненского клуба после получения красной карточки оказал физическое воздействие на судью.

«Локомотив» занял пятое место в турнирной таблице молодежного первенства, набрав 53 очка в 28 турах. Клуб из Грозного закончил сезон на шестой строчке с 46 очками.

Ранее сообщалось, что восемь игроков «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче молодежного первенства.