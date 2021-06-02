Сафонов — о дебюте за сборную России: я не сильно волновался

1 июня сборная России сыграла в контрольном матче вничью с Польшей.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 63-й минуте на поле вышел голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Для него этот матч стал дебютным за российскую команду. Вратарь заменил Антона Шунина, который начинал поединок.

«Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что все пройдет хорошо», — передает слова Сафонова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в YouTube.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

Ранее Сафонов дебютировал за сборную России.